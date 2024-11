PRF realiza Operação Proclamação da República

DA REDAÇÃO – Com o feriado prolongado se aproximando, a Polícia Rodoviária Federal preparou a Operação Proclamação da República. As ações começaram à zero hora desta quinta-feira (14) e vão até o fim do domingo, dia 17.

O foco da polícia vai ser o cinto de segurança. Isso porque o uso inadequado resultou em mais de 166 mil autos de infração, entre janeiro e setembro de 2024. Um aumento de 10%, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O objetivo é reduzir o número de feridos e mortos por não usar o cinto. Em caso de colisão ou capotamento, o cinto impede que a pessoa seja arremessada contra as estruturas do veículo, outros ocupantes ou lançado para fora. Além disso, minimiza os riscos de lesões, como as de coluna.

Os policiais vão reforçar a fiscalização e alertar sobre o risco de não utilizar o equipamento, que é obrigatório para motoristas e passageiros, incluindo os do banco de trás.

A desobediência à norma é uma infração de trânsito grave. A penalidade é uma multa de R$ 195,23 e a perda de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

Ag.Brasil