PRF realiza Operação Carnaval em parceria com a EcoRioMinas

CARATINGA – Reduzir o número de acidentes de trânsito e garantir a segurança viária durante o período de carnaval são os objetivos da Operação Carnaval 2025, que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrou à meia-noite dessa sexta-feira (28).

Até as 23h59 da quarta-feira de Cinzas (5), policiais rodoviários federais de todo o país vão intensificar a fiscalização ao longo das vias federais.

De acordo com o policial Vander, o foco principal da PRF será o combate ao excesso de velocidade, às ultrapassagens proibidas e aos motoristas que insistem em dirigir após ingerir bebida alcoólica. A fiscalização será intensificada em trechos viários considerados críticos devido ao grande número de acidentes. “A PRF terá uma presença ostensiva em todos os trechos de rodovias federais, para coibir infrações de trânsito e criminais, ultrapassagens indevidas, motociclistas sem capacete e combater a embriaguez ao volante”, disse.

Os agentes federais também atuarão para coibir práticas de risco, como a não utilização do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças e o uso de aparelho de telefone móvel ao volante.

ECORIOMINAS

A operação em Caratinga começou em parceria com a EcoRioMinas, responsável pela concessão das estradas na região da BR-116.

O PRF Vander explicou que a EcoRioMinas estava fazendo uma trabalho educativo de orientação aos motoristas como a importância do cinto de segurança, uso de capacete para motociclistas, respeitar os limites de velocidade, e não fazer uso de bebida alcoólica se for dirigir. Os motoristas receberam brindes e puderem ter aferida a pressão arterial.

AUMENTO DO FLUXO DE VEÍCULOS

Na região existe grande aumento do fluxo de aumento de veículos, o que reforça a necessidade da atenção dos usuários da rodovia. “O pessoal da região do Vale do Aço e mesmos dos municípios daqui deslocam para as cidades litorâneas. E também há outros eventos paralelos, como por exemplo, eventos evangélicos, eventos católicos, que pessoas também vão para hotéis fazenda, então o fluxo de veículos aumenta muito. Também tem o deslocamento para casa de amigos, familiares. Então, basicamente, o motorista, antes de viajar, deve procurar verificar os equipamentos do veículo e a documentação. Todos os veículos deverão estar no mínimo, com o licenciamento do ano 2024 em dia. E o motorista, se for dirigir longa distância, fazer as paradas para evitar o sono e o cansaço, porque todos nós somos bons motoristas, mais ou menos motoristas ou maus motoristas, vai depender do momento. Na medida em que a gente vai cansando, a capacidade técnica para dirigir vai diminuindo”, ressaltou Vander.

REVISÃO

Além da observância dos limites de velocidade, a PRF recomenda que os motoristas que vão pegar a estrada durante o carnaval revisem seus veículos, checando: o estado dos pneus (incluindo o estepe), freios, iluminação, e demais itens obrigatórios, como os limpadores de para-brisas.

Também é importante checar o alinhamento e balanceamento e a documentação do condutor e do veículo.

ORIENTAÇÕES

Durante a viagem, todos os ocupantes devem usar cinto de segurança, inclusive no banco traseiro. Os motoristas devem, sempre que necessário, ultrapassar o veículo à sua frente utilizando o lado esquerdo da pista, e somente nos trechos permitidos.

Motociclistas devem utilizar capacete e equipamentos de proteção. É importante redobrar a atenção em trechos urbanos e com grande fluxo de pedestres.

