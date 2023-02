PRF prende jovem ao retirarencomenda de maconha nos Correios, em Ipatinga

IPATINGA– A Polícia Federal prendeu na tarde de quinta-feira (2), uma jovem de 18 anos em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.

A mulher havia recebido em uma agência dos correios uma encomenda que estava endereçada a ela e que continha oito tabletes de substância análoga à maconha.

Os policiais federais atuaram com a cooperação do Setor de Inteligência e Segurança Corporativa dos Correios em MG.

A jovem foi conduzida à Delegacia da PF para que fosse realizada perícia no material suspeito.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, ela foi encaminhada ao presídio, onde ficará à disposição da Justiça.