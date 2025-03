CARATINGA- No final da noite dessa quarta-feira(5), na BR-116, KM 524 no município de Caratinga, durante fiscalização de trânsito, equipe da PRF deu ordem de parada a um veículo Chevrolet Cruze. Após os PRF’s consultarem a documentação do condutor foi constatado que ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Neste momento foi dada voz de prisão ao cidadão.

O infrator social foi conduzido ileso para a Delegacia de Polícia Civil, e ficará a disposição da justiça.