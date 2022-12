PRF prende foragido do MS procurado há 6 anos

REALEZA- Na tarde dessa quinta-feira (15) durante fiscalização na BR-262 em Realeza, Policiais Rodoviários Federais deram ordem de parada ao veículo VW/Polo emplacado em Itabira-MG. Em consulta aos sistemas verificou-se para o condutor dois mandados de prisão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul por crimes de tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Diante do fato, o desfavorecido foi conduzido para a Polícia Civil de Manhuaçu.