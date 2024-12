PRF prende em Manhuaçu homem que matou ex-esposa com facadas no centro do RJ

MANHUAÇU – Na madrugada desta segunda-feira (16), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem com mandado de prisão em aberto durante uma fiscalização no km 588 da BR-116, em Manhuaçu. O foragido é acusado de ter matado a ex-esposa, de 26 anos, com facadas no centro do Rio de Janeiro, durante a madrugada desse domingo (15). Segundo a mãe da vítima, a filha tinha medida protetiva contra o autor, que ficava a perseguindo e jurando de morte.

O homem era o condutor de um veículo Chevrolet/Onix 1.0MT LT e, após consultas no sistema, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão contra ele, registrado sob o número 0181744-80.2024.8.19.0001.01.0001-00.

O foragido foi detido no local e conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária de Manhuaçu, onde foram tomadas as providências legais cabíveis.