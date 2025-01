PRF prende caminhoneiro que dirigia embriagado

CARATINGA – A Polícia Rodoviária Federal prendeu um motorista de caminhão na manhã dessa quinta-feira (16) por dirigir embriagado.

De acordo com o inspetor Luiz Tarcízio, a PRF estava realizando uma fiscalização próximo à balança de pesagem de veículos, no KM 530, quando um caminhoneiro foi abordado porque aparentemente estava com outros tipos de infrações no veículo. “Nós o abordamos e solicitamos a ele que fizesse o teste de bafômetro, porque toda abordagem é solicitado que o motorista faça, e ele aceitou fazer de boa vontade. E aí quando fizemos o teste constatou-se que ele estava sob efeito de álcool”, disse Tarcízio.

Ainda de acordo com o PRF, o motorista afirmou que havia ingerido conhaque e cachaça na noite dessa última quarta-feira(15). O teste apresentou o resultado de 0,71 mg/l de álcool, o que segundo o inspetor da PRF é um índice bem alto. “Até 0,34 mg/l é só a multa administrativa. A gente faz a multa, retém o veículo e pede para outro motorista para seguir viagem. Neste caso, quando deu acima de 0,34, é considerado crime. Aí ele é preso em flagrante, encaminhado à delegacia e para ele não ficar preso, o delegado arbitra o valor de uma fiança. Se ele pagar a fiança vai ser liberado e responderá ao processo em liberdade. Se não, aí ele vai ser conduzido para o presídio”.

O motorista, que é de Iúna-ES, dirigia um caminhão que transportava embalagens vazias e teve o veículo removido para o pátio porque não havia responsável por ele.

ALERTA PARA MOTORISTAS

Luiz Tarcízio enfatizou que os condutores de veículo devem se atentar para o tempo que podem dirigir depois de ter ingerido álcool. “No caso dele, por exemplo, parece que ele é uma pessoa que bebe regularmente, bebe todos os dias. A princípio ele não apresentava nenhum sinal de ter bebido. Mas quando você aproxima dele, você sente que ele está exalando o cheiro de álcool. Nós o abordamos depois de quase 12 horas que disse que havia bebido, mas ainda deu um índice altíssimo. Então, às vezes, a pessoa não se alimenta adequadamente, ela tem um tipo de vida desregrada e acaba que isso influencia no teste. Influencia também no efeito do álcool. O álcool, geralmente, se a pessoa tem uma vida normal, em torno de oito horas o organismo absorve, mas no caso de uma pessoa que bebe regularmente, o organismo já está acostumado e acaba não absorvendo”, finalizou o PRF.