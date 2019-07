PRF e Sest/Senat comemoram o Dia do Motorista

CARATINGA – O dia do motorista é comemorado anualmente em 25 de julho. Este dia é uma homenagem aos profissionais que trabalham com o “pé na estrada”, seja transportando mercadorias, ou pessoas por diversos lugares do país.

Na manhã de ontem o Sest/Senat em parceria com a Polícia Rodoviária Federal realizou uma blitz educativa. Com o tema “Orgulho de ser motorista: eu também conduzo o Brasil”, a iniciativa busca valorizar os profissionais e mostrar a importância deles no cotidiano do brasileiro.

Anderson Mol, técnico de promoção social do Sest/Senat, enfatizou que todas as unidades do país tiraram o dia para homenagear os motoristas. “Estamos realizando teste de glicemia, aferição de pressão, entrega de brindes e dando orientações de saúde, porque nem sempre os motoristas conseguem parar nas unidades”.

A comemoração termina no próximo domingo (28) com uma missa no Santuário de Adoração Perpetua e em seguida acontece uma carreta pelas ruas da cidade.