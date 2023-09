PRF descobre mandado de prisão por Lei Maria da Penha contra convidado a assistir palestra sobre o trânsito, em Téo

Homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil

A Polícia Rodoviária de Teófilo Otoni, juntamente com o Corpo de Bombeiros, realizava uma palestra educativa chamada Cinema Rodoviário. O objetivo era mostrar as regras do trânsito aos presentes. Mais de 100 pessoas foram convidadas a assistir o evento.

Em certa parte do ato educativo, os policiais verificaram os veículos de alguns dos presentes, como parte da ação de prevenção e ensinamentos sobre como as documentações dos mesmos devem estar. Nisso um homem de iniciais E.B.S. tinha em seu desfavor um mandado de prisão em aberto devido a Lei Maria da Penha.

O homem acabou recebendo voz de prisão, e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe da polícia judiciária.

O fato ocorreu nessa segunda-feira (18), em Teófilo Otoni. (Foto PRF)

Fonte: Diário de Teófilo Otoni