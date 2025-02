PRF apreende carga ilícita de eletrônicos destinada para Manhuaçu estimada em quase R$ 200 mil

DA REDAÇÃO – Na noite da última segunda-feira (17), equipe do Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que realizava fiscalização em ônibus interestaduais na rodovia Presidente Dutra, conseguiu realizar uma apreensão de uma carga de eletrônicos no valor aproximado de 180 mil reais. A mercadoria, conforme a PRF, seria destinada ao comércio no município de Manhuaçu.

A fiscalização ocorria próximo ao pedágio de Arujá, quando os policias deram ordem de parada a um ônibus que realizava o trajeto São Paulo x Minas Gerais. Durante a vistoria do veículo e passageiros, a equipe localizou juntamente com um dos ocupantes uma sacola de grande volume contendo aparelhos celulares. Além da sacola, o passageiro apresentou a equipe sua bagagem despachada que continha outra grande quantidade do mesmo item, totalizando 43 aparelhos avaliados em, aproximadamente, R$ 180 mil, todos sem selo da ANATEL e documento fiscal que comprovassem sua origem lícita. Diante dos fatos, o passageiro e a mercadoria apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Arujá.

“O comércio ilegal de eletrônicos causa graves prejuízos à sociedade, impactando diretamente a economia, gerando concorrência desleal e reduzindo a arrecadação de impostos que financiam serviços essenciais, como saúde, educação e segurança. A atuação da PRF no combate a esses crimes não só preserva a integridade do mercado formal, mas também contribui para a proteção dos direitos do consumidor, garantindo o comércio de bens em conformidade com as normas de qualidade e segurança estabelecidas pela legislação brasileira”, alerta a PRF.