PRF apreende caminhão com mais de 5 milhões de cigarros em Caratinga

CARATINGA– A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão com 510 caixas de cigarros, totalizando mais de cinco milhões de unidades.

Na noite dessa terça-feira (12) durante fiscalização policial, com foco em segurança viária e coibir a sinistralidade no perímetro urbano de Caratinga, questionou-se o motorista sobre o interior do baú, sobre a origem e destino da carga. Ele, então, entregou diversas notas fiscais de cigarros nacionais, emitidas no estado do Rio de Janeiro com destino a vários municípios baianos.

Após a análise técnica documental e dos produtos transportados, os polícias constataram o ilícito de sonegação fiscal.

Foram apreendidas 510 caixas de cigarros de marcas diversas, totalizando 255 mil maços que foram encaminhados à SEFAZ – Secretaria da Fazenda, órgão responsável pelas providências subsequentes.