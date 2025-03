PRF apreende caminhão com excesso de carga

O caminhão baú transportava três mudanças, incluindo uma amarrada do lado de fora

CARATINGA – Nessa quarta-feira de cinzas (5), a Polícia Rodoviária Federal abordou um caminhão na BR-116 em Caratinga com excesso de carga.

O que chamou a atenção do inspetor Luiz Tarcizio é a forma com que a carga estava sendo transportada. “Estávamos fazendo uma ronda pela BR-116 e deparamos com esse caminhão na nossa frente, com uma grande quantidade de carga na parte externa. É um veículo baú, que não pode transportar carga sobre o teto e nem pendurado na sua traseira. E aí quando nós abordamos o veículo, nós constatamos que ele estava totalmente irregular. Ele tinha carga pendurada em várias partes debaixo do baú, na parte traseira, na tampa traseira. Tinham mesas, cadeiras, bicicletas, várias coisas penduradas na parte de trás, encobrindo a placa do veículo. Por cima do teto tinham várias coisas da mudança, outras estavam sendo transportadas do lado por baixo como botijões de gás, se não me engano, uns quatro ou cinco”, explicou Tarcízio.

Além do excesso de carga, a PRF descobriu que o veículo estava com três pneus sem condições de rodar, e o motorista não tinha parado para descansar 11 horas nas últimas 24 horas. “0Então o veículo ficou retido, ele tem que tirar toda essa carga que está na parte externa do veículo, porque segundo ele são três mudanças. Eu acho que tem duas mudanças dentro e uma totalmente fora, porque o que está aqui fora dá para carregar outro caminhão. A gente vê aí a irresponsabilidade do motorista, que tinha saído do Rio de Janeiro e estava levando as mudanças para o Maranhão. A gente vê que é total falta de responsabilidade do condutor do veículo”, disse o inspetor da PRF.

O condutor do veículo recebeu três multas,e teve o veículo retido até que resolvesse todas as irregularidades.