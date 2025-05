PRF apreende arma de fogo, munições, cocaína e maconha na BR-262

RIO CASCA – Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta terça-feira (20), uma arma de fogo com seis munições, cocaína, maconha e uma arma branca durante fiscalização no km 121 da BR-262, no município de Rio Casca.

A abordagem ocorreu por volta das 10h30, quando um veículo Honda/Civic, de cor preta, trafegava no sentido João Monlevade/Manhuaçu e realizou uma ultrapassagem em faixa contínua amarela. Ao avistar a equipe da PRF, o condutor desviou repentinamente para o pátio de um posto de combustíveis e, em seguida, acessou uma estrada vicinal, levantando suspeitas por parte dos policiais.

A equipe realizou a abordagem e identificou quatro ocupantes no veículo. O condutor se apresentou como proprietário do automóvel. Durante a entrevista, um dos passageiros admitiu ser usuário de entorpecentes e entregou espontaneamente aos policiais um pote contendo maconha e cocaína, retiradas de sua bagagem no porta-malas.

Em busca veicular, os agentes encontraram um revólver calibre .32, da marca Forjas Taurus, com seis munições intactas no tambor, além de um canivete com aproximadamente 35 centímetros, localizado no porta-luvas. Questionado, o condutor afirmou ser o proprietário das armas e declarou não possuir porte ou registro da arma de fogo, alegando tê-la adquirido informalmente por R$ 3.000,00, em Brasília (DF), há cerca de três anos.

Diante da ausência de condutor habilitado, o veículo foi removido para o pátio credenciado. O condutor foi encaminhado, juntamente com os materiais apreendidos, para a Delegacia da Polícia Judiciária de Rio Casca, onde a ocorrência foi registrada.

“A PRF segue firme no combate à criminalidade e à circulação ilegal de armas nas rodovias federais do país”, destaca a instituição.