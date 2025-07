PRF APREENDE 50 KG DE MACONHA EM ÔNIBUS NA BR-116, EM MANHUAÇU

MANHUAÇU (MG) – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na tarde desta segunda-feira (30/06), uma significativa apreensão de drogas durante fiscalização de rotina na BR-116, no trecho de Manhuaçu. Por volta de 12h20, os agentes abordaram um ônibus de turismo no Km 588 da rodovia, onde localizaram 79 tabletes de substância análoga a maconha, totalizando aproximadamente 50 quilos.

A droga estava escondida em duas malas de viagem, no bagageiro do ônibus, que seguia do Rio de Janeiro para a Bahia. Duas passageiras foram identificadas como responsáveis pelo transporte do entorpecente.

As autoras receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhadas, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu, onde a ocorrência foi formalizada como tráfico de drogas.

A Polícia Rodoviária Federal reforça que operações de fiscalização e combate ao tráfico seguem intensificadas nas rodovias que cortam Minas Gerais, principalmente em pontos estratégicos como a BR-116, importante rota de circulação interestadual de entorpecentes.