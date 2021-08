PRF alerta sobre risco de pegar ‘rabeira’ em caminhão

CARATINGA –Recentemente um motorista gravou em seu celular um vídeo onde um jovem está pegando ‘rabeira’ em um caminhão que passava próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal em Caratinga. O vídeo viralizou e o inspetor Luiz Tarcízio fez um alerta para esse tipo de atitude irresponsável que pode terminar em acidente.

Tarcízio relatou que no perímetro urbano é muito comum acontecer esse tipo de atitude por parte de pré-adolescentes e adolescentes. “Isso coloca em risco a vida desses jovens e compromete às vezes a integridade física deles e pode trazer um transtorno para o motorista. O caminhoneiro que está passando por aqui acaba se envolvendo em uma situação que ele não tem culpa, esses menores acabam pegando rabeira e corre o risco de desequilibrarem, caírem sobre as rodas dos veículos e provocar um acidente”, enfatizou o inspetor da PRF.

Tarcízio explicou ainda que em casos como esse, quando a Polícia Rodoviária Federal consegue abordar, o Conselho Tutelar é acionado e chama os familiares desses jovens para providências. “Infelizmente não existe previsão legal para coibir esse tipo de atitude, a gente procura orientar e alertar os pais para que eduquem melhor seus filhos para que isso não ocorra, já tivemos casos aqui de crianças que eram do norte de Minas, de Teófilo Otoni, de Itaobim, chegaram a Caratinga pegando rabeira ou se escondendo em cargas de caminhões, então é um perigo muito grande. É importante também que alerte o motorista para evitar que ocorra o acidente, porque se ele continuar dependurado no para-choque ou na carroceria do caminhão pode ocorrer um acidente. Então é acionar a polícia para que tome as providências e alertar o motorista para que diminua a velocidade e pare”, conclui o PRF.