PRF afirma que radares entrarão em funcionamento ainda no mês de setembro

CARATINGA- Segundo informações obtidas junto à Polícia Rodoviária Federal, os radares na BR-116, perímetro urbano da cidade de Caratinga entrarão em operação ainda neste mês de setembro. Porém, uma data não foi informada pela PRF e a EcoRioMinas, concessionária responsável pela via. A PRF e a EcoRioMinas ainda não informaram a data correta para o início do funcionamento dos radares.

Quanto às praças de pedágio, em Inhapim e Santa Bárbara do Leste, apesar da situação avançada das obras, a empresa afirma que ainda não há uma previsão de funcionamento.

As primeiras intervenções realizadas pela EcoRioMinas após o início da concessão foram o recapeamento asfáltico da BR-116 e instalação de bases de apoio ao usuário. Em seguida, a instalação de radares e lombadas eletrônicas.