PREVENÇÃO AO SUICÍDIO EM INHAPIM

Profissionais dos Caps adulto e infantil fazem passeata pela conscientização do Setembro Amarelo

INHAPIM – A Secretaria de Saúde, através dos servidores dos Centros de Atenção Psicossocial Adulto e Infantil, promoveu passeata pelas ruas da cidade de Inhapim visitando os comércios e consumidores, informando sobre a importância do Setembro Amarelo, mês que é dedicado a prevenção ao suicídio.

Para a coordenadora dos Centros de Atenção Psicossocial Adulto e Infantil no município, Iracy Vieira de Carvalho, abordar o tema do suicídio e manter os equipamentos voltados às políticas públicas psíquicas é primordial para qualidade de vida das pessoas. “Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, 32 pessoas suicidam por dia no Brasil, o que significa que o suicídio mata mais brasileiros do que as doenças como AIDS e o Câncer. Falar sobre o suicídio é um assunto complexo e envolto em tabus, por isso, organizar campanhas de conscientização e combate ao suicídio é uma forma de acolher e entender as pessoas que passam por situações que levem a ideias suicidas, podendo ser ajudadas a partir do momento que são identificadas”, informou Iracy.

Segundo o secretário de Saúde Flávio do Nascimento Moisés, o trabalho desenvolvido pelos competentes profissionais da saúde tem refletido nos baixíssimos índices de suicídio em nosso município. “Não podemos deixar de registrar o trabalho desenvolvido pelas equipes dos nossos Centros de Atenção Psicossocial Adulto e Infantil, que durante todo o ano combatem e previnem o suicídio através de um árduo trabalho desenvolvido pelos técnicos e profissionais da psicologia e psiquiatria em nosso município”.

Os pensamentos suicidas têm muitas causas. Na maioria das vezes, os pensamentos suicidas são o resultado de sentir que você não consegue lidar com o que parece ser uma situação de vida avassaladora. Se você não tem esperança para o futuro, pode pensar erroneamente que o suicídio é a solução. Você pode ter uma espécie de visão de túnel, em que, no meio de uma crise, você acredita que o suicídio é a única saída.

Também pode haver uma ligação genética ao suicídio. Pessoas que cometem suicídio ou que têm pensamentos ou comportamento suicida têm maior probabilidade de ter um histórico familiar de suicídio.

Tirar a própria vida é uma reação trágica a situações estressantes da vida. Esteja você pensando em suicídio ou conheça alguém que se sente suicida, aprenda os sinais de alerta de suicídio e como pedir ajuda imediata e tratamento profissional. Você pode salvar uma vida – a sua ou a de outra pessoa.

“Caso necessite de ajuda, procure nosso Centro de Atenção Psicossocial Adulto ou Infantil localizados na Rua Oswaldo Silva Araújo bem no centro de Inhapim, ou ligue no telefone (33) 3315-1635”.