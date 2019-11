Pretobras acontece nesta quarta-feira (20)

O debate desse ano será em torno dos temas propostos pela Década Internacional de Afrodescendentes

CARATINGA– Com o objetivo de debater os temas propostos pela Década Internacional de Afrodescendentes, acontece a partir das 19h30 desta quarta-feira (20), quando é comemorado o Dia da Consciência Negra, mais uma edição do evento Pretobras. A organizadora Conceição Lana explica que Pretobras tem sua gênese ligada ao curso de direito da Rede de Ensino Doctum de Caratinga, “visto que ele surgiu a partir da necessidade de diálogo e compreensão do art. 5º da Constituição Federal de 5 de outubro 1988 que ao assegurar os direitos e garantias fundamentais afirma que: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, e à propriedade””.

A organizadora ressalta que o debate acadêmico sobre a igualdade formal e a igualdade material entre brancos e pretos levou a bacharel em direito a idealizar um espaço de debate que dialogasse a realidade de fato entre brancos e pretos no brasil.

O EVENTO

Desde 2017, Pretobras reúne a sociedade para falar de suas vivências dando a vez e a voz àqueles que são a maioria do povo brasileiro e que não têm ocupado o espaço que é seu. Constituindo um local de reflexão sobre os desafios da promoção da igualdade entre as raças, buscando assumir o compromisso com a superação do racismo, da discriminação e das desigualdades raciais, com o objetivo de chamar atenção e sensibilizar a população para os impactos do racismo na restrição da cidadania de pessoas negras, influenciar atores estratégicos para produção e apoio de ações de enfrentamento da discriminação e violência contra o povo negro.

TEMA DO DEBATE

O debate desse ano será em torno dos temas propostos pela Década Internacional de Afrodescendentes, em curso de 2015 a 2024, declarada pela ONU – Organização das Nações Unidas, onde a comunidade internacional reconhece que os povos afrodescendentes representam um grupo distinto cujos direitos humanos precisam ser promovidos e protegidos.

“A partir dessa proposta, o evento do dia 20 de novembro dialogará sobre o papel de cada um de nós na promoção da igualdade de fato e sobre as ações necessárias para a conquista dessa condição, visto nos termos formais da lei maior afirma que todos nós somos iguais, e materialmente podemos observar grandes disparidades entre brancos e pretos na ocupação nos espaços de poder”, conclui a organizadora Conceição Lana.