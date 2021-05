Presos suspeitos de tentativa de homicídio no Santa Cruz

CARATINGA – A Polícia Militar prendeu dois homens de 29 e 41 anos, suspeitos de tentarem contra a vida de um terceiro, de 36 anos, na noite desta última segunda-feira (24), na rua Juca Vasconcelos, no bairro Santa Cruz.

De acordo com a polícia, a vítima de 36 anos e o suspeito de 41, são companheiros. Após desentendimento, o suspeito pegou uma faca e desferiu diversos golpes contra vítima, sendo auxiliado pelo segundo suspeito de 29 anos, que após os fatos fugiu.

A vítima foi socorrida pela guarnição da PM com várias lesões para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, sendo encaminhada ao bloco cirúrgico pelo médico de plantão para intervenção necessária.

O companheiro da vítima foi preso em flagrante com a arma do crime. Em continuidade às diligências, no final da manhã de ontem, a PM recebeu informações que o segundo suspeito estaria escondido em uma construção na comunidade Portelinha.

Foi planejada uma operação sendo o local cercado e o suspeito estava escondido em um dos cômodos, e ao ver os militares se deitou no chão e disse: “perdi, perdi”, sendo preso.

Em contato com o dono da construção, ele contou que o segundo suspeito chegou a sua residência na noite da última segunda-feira (24) ontem muito assustado, e perguntou se poderia ficar em sua casa, tendo ele negado.

Porém, a testemunha disse que ao acordar encontrou o suspeito dormindo na sua construção. Ao questionar o motivo dele estar escondido ali, disse que esteve no local da tentativa de homicídio, e que após uma confusão ele e o outro suspeito desferiram socos e facadas na vítima.

A polícia observou que o suspeito está com uma das mãos lesionada, e ele disse aos militares que foi em virtude dos socos que desferiu na vítima.

Até o fechamento desta edição a vítima continuava internada na Unidade de Tratamento Intensivo.