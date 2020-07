Presos suspeitos de participação em assalto em São Sebastião do Anta

Crime aconteceu em um correspondente bancário. Dupla foi encontrada em um hotel, em Caratinga

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA/CARATINGA – Dois indivíduos foram presos suspeitos de participação em um assalto a um loja de bicicletas, mas que funciona como correspondente bancário do Bradesco. O crime aconteceu na manhã dessa sexta-feira (17) na avenida José Antônio Santana, centro, São Sebastião do Anta, mas os acusados foram detidos em um hotel, em Caratinga. A Polícia Militar fez levantamentos e tudo indica que eles pretendiam fugir para a Bahia.

De acordo com os levantamentos da PM, na quinta-feira (16), Uanderson Oliveira Santos, 28 anos, que veio da Bahia para trabalhar na colheita de café, esteve na loja simulando querer comprar uma bicicleta. Porém, na manhã de sexta-feira, ele voltou ao estabelecimento, esperou um cliente ser atendido, depois levantou a camisa e de posse de uma arma de fogo aparentando ser um revólver enferrujado, anunciou o roubo, levando o dinheiro do caixa. Vítima disse que não sabia precisar o valor, pois trata-se de dinheiro pertencente ao Banco Bradesco, do qual é correspondente e só saberia o valor correto na segunda-feira (20), dia em que é feito o acerto.

Durante as diligências, os militares foram informados que o suspeito Uanderson poderia estar abrigado na casa de André Silva de Souza, 38, que é cadeirante. Uma guarnição foi até o imóvel, onde descobriu que André foi para Caratinga, em um táxi, e se hospedou em um hotel.

Os suspeitos foram encontrados e detidos no hotel. Com André foram apreendidos R$ 1.200,00 reais e uma faca; já com Uanderson, os militares recolheram R$ 1.278,00, um revólver, cinco cartuchos intactos e uma bucha de maconha. A PM acredita que a dupla pretendia fugir para a Bahia ainda na noite dessa sexta-feira.

Os suspeitos foram presos e levados para delegacia de Polícia Civil.