Presos suspeitos de furtos em comércios

CARATINGA – A Polícia Militar prendeu na manhã dessa quarta-feira (8), dois homens, de 23 e 50 anos respectivamente, suspeitos de cometerem dois furtos em comércios de Caratinga.

De acordo com o cabo Muzi, esses indivíduos foram presos no bairro Santa Zita, sendo que um deles já é conhecido por sempre cometer o crime fazendo escaladas, sendo que em determinada vez caiu do telhado de uma padaria na rua João Pinheiro. “Em um estacionamento e em um comércio de troca de óleo de veículos, os homens furtaram pacotes de café, panela de pressão, garrafas, uma pequena churrasqueira e dinheiro; sendo mil reais em um deles e no outro a quantia não foi revelada”, disse o militar.

Ainda segundo o cabo Muzi, os objetos furtados são facilmente vendidos pelos suspeitos para adquirir drogas. Os objetos furtados foram recuperados, mas o dinheiro não foi encontrado.

A dupla foi conduzida para delegacia de Polícia Civil.