Presos autores que assaltaram um homem na Cesário Alvim

CARATINGA- A Polícia Militar prendeu na noite dessa terça-feira(6), dois autores, sendo uma mulher de 30 anos e um jovem de 19 anos, que praticaram um roubo contra um senhor de 58 anos, na Praça Cesário Alvim, no centro de Caratinga.

O crime ocorreu na noite da segunda-feira(5), por volta das 21h30, quando os autores seguiram a vítima. Em certo momento o autor aplicou aplicou um golpe do tipo “gravata” na vítima, enquanto a autora tomou-lhe o dinheiro e os documentos.

Segundo a vítima foi roubado cerca de R$ 180,00. Equipes deram continuidade às diligências e conseguiram apurar a autoria do crime, onde após diversas diligências os autores foram presos em flagrante.

Foram apreendidas duas blusas utilizadas pelos autores que aparecem nas imagens.