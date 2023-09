Presos autores de tentativa de homicídio no bairro Aparecida

CARATINGA – Uma tentativa de homicídio foi registrada na madrugada desta quinta-feira (21) na rua José Carlos Pereira, bairro Nossa Senhora Aparecida. A vítima é um menor, 16 anos. A Polícia Militar foi acionada e prendeu os dois autores, 21 e 40 anos respectivamente.

O Centro de Operações da Polícia Militar recebeu informações de que estavam acontecendo disparos de arma de fogo na rua José Carlos Pereira. De imediato as guarnições do turno se dirigiram ao local.

Durante deslocamento foi informado que os autores teriam evadido em um veículo escuro. Em determinado momento, uma viatura se deparou com o veículo evadindo em alta velocidade. O veículo, durante a fuga, acabou se acidentando e os autores foram abordados, presos e encontrado com eles duas pistolas e munições. Os militares também recolheram 5 munições 9mm, 28 munições 380, uma munição 38, uma munição 32, um carregador 380, um coldre e um porta-carregador, além de celulares. O veículo usado pela dupla foi encaminhado ao pátio credenciado.

A vítima relatou que não sabia o motivo de terem efetuado disparos contra ele. O autor de 40 anos disse que foi chamado em casa e falaram que estavam tentando matar a sua filha, por isso ele foi até o local para resolver essa situação.

Todos os envolvidos foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil.