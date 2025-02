Presos autores de furto em São Domingos das Dores

SÃO DOMINGOS DAS DORES – Dois indivíduos, 26 e 27 anos respectivamente, foram presos nesta quarta-feira (4). Eles são os autores de um furto ocorrido na rua Jadir Januário Filho, bairro São Lucas, em São Domingos das Dores. A Polícia Militar também recuperou o veículo furtado.

A vítima, 20 anos, relatou na noite de segunda-feira (3) que estacionou sua moto em frente sua residência, mas na manhã do dia seguinte, deu por falta de seu veículo, procurando a PM para registrar o fato.

Em diligências ininterruptas, os militares localizaram o veículo furtado em São José do Peixe e prenderam dois autores. Os policiais localizaram ainda mais dois veículos, sendo que um foi utilizado na prática do crime de furto e o outro se encontrava no mesmo local do veículo e furtado e com o chassi adulterado.

Autores presos em flagrante delito.