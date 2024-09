Presos acusados de envolvimento em tentativas de homicídio em Raul Soares

RAUL SOARES – Dois jovens foram detidos pela Polícia Militar por participação em tentativas de homicídio contra quatro adolescentes. O crime aconteceu neste domingo (15) na rua São Sebastiao, centro, Raul Soares. A PM ainda prendeu um rapaz acusado de tentar proteger as vítimas e atirar contra os autores.

A PM foi informada que houve diversos disparos de arma de fogo no centro da cidade. Quatro vítimas menores, com idades entre 15 e 17, todas do sexo masculino, estavam fazendo uso de drogas em um local conhecido como “Central Park”, momento que uma das vítimas notou que uma motocicleta ocupada por duas pessoas começou a passar várias vezes pelo local onde elas estavam.

Uma das vítimas reconheceu os autores e que inclusive teria tido uma desavença com ela no dia 14 e por esse motivo resolveram sair desse local.

Quando as vítimas deslocavam para as proximidades da casa de um deles, foram abordadas pelos ocupantes da moto, instante em que o autor de 18 anos, passageiro da moto, começou a efetuar diversos disparos contra as vítimas.

Nesse momento, o primo de uma das vítimas, um rapaz de 20 anos, que ao ver que o passageiro da moto estava efetuando disparos contra as vítimas, sacou de uma arma de fogo e começou a atirar contra os ocupantes das motos, que ao ouvirem os disparos evadiram. Nenhum dos envolvidos foi alvejado pelos disparos.

Após se inteirar do ocorrido, equipes iniciaram as diligências para prender os autores. Após intenso rastreamento equipe da Polícia Militar conseguiu realizar a prisão do condutor da moto, de 18 anos, bem como o autor de 20 anos que atirou nos ocupantes da moto. Foi preso também um autor de 19 anos que emprestou a moto para o cometimento do crime. A motivação do crime é relacionada ao tráfico de drogas.

Equipes fizeram diligências na tentativa de prender o passageiro da moto que efetuou os disparos, mas ele não tinha sido localizado até o final dessa edição.

Autores foram presos e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Caratinga, juntamente a moto usada no crime. As armas usadas no crime não foram localizadas até o encerramento do registro.

Tanto as vítimas como os autores possuem envolvimento com o tráfico de drogas em Raul Soares. O conselho Tutelar foi acionado para acompanhar as vítimas. A moto usada pelos autores foi apreendida pela PM.