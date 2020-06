Preso um dos autores envolvidos em roubo de relojoaria

CARATINGA – A Polícia Militar prendeu um dos autores do roubo a uma relojoaria na praça Getúlio Vargas. O crime aconteceu no último dia 12, quando foram levados cerca de R$ 30 mil em joias.

No dia do fato, a autoria do fato foi apurada, mas nenhum dos autores foi localizado. Na manhã desta quarta-feira (24), equipes da Polícia Militar, cientes da existência de um mandado de prisão preventiva, em desfavor de um autor de 20 anos, residente no bairro Esperança, deslocaram ao local e efetuaram sua prisão.

O ROUBO

A relojoaria foi assaltada na manhã do dia (12). Segundo a direção do estabelecimento, o prejuízo deve ter chegado a 30 mil reais.

As vítimas relataram que foram surpreendidas por dois autores, que portavam armas de fogo. A dupla anunciou o assalto e levou as vítimas para um cômodo nos fundos da relojoaria. Em seguida, uma das vítimas foi obrigada a abrir a vitrine onde estavam as joias. Após pegaram os produtos, os autores fugiram sentido escadaria Joaquim Mota, que dá acesso à rua Doutor Maninho.