Preso suspeito de triplo homicídio em Manhuaçu

MANHUAÇU – Um homem foi preso nesta madrugada (7) suspeito de envolvimento em um triplo homicídio ocorrido em 22 de dezembro de 2024, na região da Baixada, em Manhuaçu.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi detido em flagrante ao ser abordado em um veículo clonado, que havia sido furtado em Belo Horizonte no mesmo ano.

O automóvel, apontado como o veículo utilizado no dia do crime, apresentava sinais de adulteração, o que levou à sua apreensão. Segundo a PM, o condutor possuía características físicas semelhantes às do autor do homicídio e já havia sido preso anteriormente, ocasião em que foram apreendidas duas armas de fogo. Na primeira prisão, o homem foi colocado em liberdade provisória pela Justiça, com medidas restritivas, como recolhimento noturno e proibição de se ausentar da comarca, ordens que ele estava descumprindo.

Ainda segundo a corporação, as informações coletadas serão encaminhadas à Polícia Civil, que conduz as investigações. “Reafirmamos nosso compromisso com a segurança da população, trabalhando de forma estratégica para combater a criminalidade e garantir a ordem pública”, informou a PM em nota.

O caso segue sob apuração, e novas diligências deverão ser realizadas para esclarecer as circunstâncias do crime e a eventual participação de outros envolvidos.

O TRIPLO HOMICÍDIO

Dois adolescentes, e um jovem foram assassinados a tiros, na noite desse domingo (22/12/24), no bairro Baixada, em Manhuaçu. Os três foram surpreendidos por um atirador, que chegou em um veículo. Eles foram atingidos por diversos tiros, muitos deles à queima roupa.

A perícia compareceu ao local e recolheu 20 estojos de munição calibre 9 milímetros, uma munição intacta do mesmo calibre e três fragmentos de projéteis.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Talisson Eduardo Barbosa, de 13 anos, Felipe Pereira da Silva, de 15 anos e Luís Ricardo Martins Gomes de Oliveira, de 19 anos, já estavam mortos quando a equipe chegou ao local.

Os militares ainda disseram que duas vítimas estavam na parte da frente do terminal, na rua Capitão Luiz Quintino de Souza e uma na parte de trás, entre dois trailers de camelôs.

Quando do crime, a Polícia Militar informou que as vítimas tinham antecedentes criminais e envolvimento com grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas.

Com informações Portal Caparaó e G1 dos Vales