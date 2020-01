Preso suspeito de roubar mais de R$ 3 mil reais de idoso

INHAPIM – Na manhã de domingo (19), a Polícia Militar prendeu Vitor Augusto Santana, 30 anos. Ele é suspeito de ter assaltado um idoso, 73, na tarde de sábado no córrego Boa Sorte, zona rural de Inhapim, levando a quantia de R$ 3.500,00.

Segundo o idoso, ele estava sentada na porta de sua casa, quando foi surpreendido pelo autor, que foi em direção à vítima e falou “eu só quero o dinheiro”. Então, o autor empurrou o idoso e retirou de seu bolso a quantia de R$ 3.500,00. Em seguida, o autor evadiu do local tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar fez rastreamento e Vitor foi preso por volta das 8h de domingo. Ele foi encontrado em uma zona boêmia localizada às margens da BR-116, em Inhapim. Com a prisão do suspeito, os militares recuperaram uma quantia de R$ 520. O restante, segundo a PM, o suspeito disse havia gastado com bebidas e drogas.

Consta no arquivo da PM, que Vitor tem várias passagens, como furto, extorsão e homicídio. Ele estava cumprindo pena em regime domiciliar, que terminaria no próximo dia 22.

Vitor foi preso e encaminhado para delegacia de Polícia Civil.