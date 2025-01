Preso suspeito de participação em homicídio no bairro Santana

MANHUAÇU – A Polícia Militar prendeu nesta segunda-feira (27) um dos suspeitos de envolvimento no homicídio ocorrido no bairro Santana, em Manhuaçu, na noite de domingo (26). A prisão foi possível após a divulgação de vídeos pelos próprios autores, que exibiam armas e os identificavam.

De acordo com o tenente Werner, o crime foi cometido por quatro indivíduos armados, que estavam em um veículo VW Gol de cor cinza. A vítima, que estava na rua, foi atingida por disparos de arma de fogo. Os vídeos, divulgados em redes sociais e aplicativos de mensagens, mostravam os suspeitos no interior do veículo comemorando a ação criminosa antes de cometê-la.

A partir das imagens, a Polícia Militar identificou um dos suspeitos e localizou o veículo utilizado no crime. As diligências continuam para prender os demais envolvidos e apreender as armas usadas no homicídio.

A PM destacou o papel fundamental da população, que forneceu informações cruciais para o avanço das investigações. “Graças à comunidade de bem, nossas ações têm sido mais efetivas”, ressaltou o tenente Werner.

Fonte: Portal Caparaó