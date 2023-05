Preso suspeito de matar a mãe e ter envolvimento no desaparecimento da filha

João Marcelo da Silva, 24 anos foi preso pela Polícia Militar nessa quarta-feira(10), como suspeito de ter matado a pauladas a mãe Maria Aparecida de Souza Silva 44 anos, e estar envolvido no desaparecimento da filha Ágata Elen Silva Gomes de seis anos.

De acordo com o tenente Danilo o crime aconteceu entre a Serra da Embratel e o distrito de Santa Luzia, zona rural de Caratinga.

Durante patrulhamento uma senhora estava na delegacia para fazer registro do desaparecimento da irmã. Enquanto isso Maria foi encontrada morta em uma área de mata, cerca de 20 metros de sua residência.

No local foi encontrado um pedaço de madeira, e na cozinha e na varanda da residência havia sangue.

O filho da vítima é o principal suspeito. Na residência moravam a mãe do suspeito, ele, e sua filha. Uma equipe de bombeiros militares de Governador Valadares já foi acionada com o canil para tentar localizar a menina.

O suspeito disse que estava na casa e confessou ter feito uma limpeza, inclusive panos com vestígios de sangue foram encontrados. Ele nega a autoria do crime, dizendo que a mãe e a filha teriam saído de casa e não haviam retornado.