Preso suspeito de envolvimento em roubo na zona rural de Durandé

DURANDÉ – A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu, nesta terça-feira (13), um homem de 33 anos suspeito de envolvimento em um roubo na zona rural de Durandé. A ação aconteceu no distrito de São João da Figueira, por volta das 17h.

De acordo com a corporação, o homem foi localizado em uma residência durante o desdobramento das diligências iniciadas após a ocorrência do crime. No imóvel, os policiais também encontraram uma motocicleta vermelha, sem placa de identificação e com as numerações do chassi e do motor raspadas.

Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e o suspeito conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.