Preso suspeito de assassinar comerciante em Fervedouro

DA REDAÇÃO – Um homem suspeito de participar do homicídio que vitimou o comerciante Valdeli Gomes da Silva, em janeiro, foi preso pela Polícia Militar após participar de outro crime na cidade de São Francisco do Glória.

Os militares chegaram no suspeito após tomarem conhecimento de um roubo, que aconteceu na manhã desta segunda-feira (10), na zona rural da cidade. Segundo informações, o autor e um comparsa teriam roubado a motocicleta à mão armada e fugindo em seguida.

Após diligências, a equipe da PM conseguiu encontrar e prender o homem em sua casa. Na residência, os militares também apreenderam cartuchos de revólver calibre .38, um papelote de cocaína e diversas roupas e calçados usados nos crimes.

O comparsa do roubo desta segunda já foi identificado, mas ainda não foi encontrado.

O suspeito teria praticado dois outros roubos, o de uma motocicleta na BR-116 e um na cidade de Miradouro, além do homicídio cometido em 24 de janeiro.

O CRIME

Um comerciante, proprietário de um mercado foi brutalmente assassinado na manhã do dia 24 de janeiro de 2025 no distrito de São Pedro do Glória, em Fervedouro.

O crime ocorreu por volta das 7h30 e segundo as informações, o fato aconteceu quando ele estava abrindo o estabelecimento comercial para trabalhar.

Um homem que estava na garupa de uma motocicleta, junto com outra pessoa, efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima.

Valdeli Gomes da Silva de 53 anos, ainda tentou se proteger dos disparos, mas não deu tempo. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar ao local, o óbito já havia sido constatado.

Fonte: Rádio Muriaé