Preso suspeito de assaltar posto de combustíveis

CARATINGA – Um jovem, 19 anos, foi preso por assaltar um posto de combustíveis na avenida João Caetano do Nascimento, 712, no bairro Limoeiro. O crime aconteceu na madrugada do último domingo (28).

A Polícia Militar encontrou com um indivíduo de cor morena, vestindo blusa de frio, preta, calça, cor preta e boné, saindo correndo do posto de combustíveis, sentido a escadaria de acesso à rua Cabo Geraldo, o que gerou a suspeição. Feito contato no posto de gasolina, constatou-se tratar de um roubo à mão armada.

A vítima relatou que o jovem que estava em fuga, havia chegado ao estabelecimento com um litro plástico e um revólver de cor prata em mãos, e disse: “passa o dinheiro”, levando consigo aproximadamente R$ 200,00.

A PM iniciou perseguição a pé ao suspeito, que pulou vários muros de residências e se escondeu em um matagal nos fundos da rodoviária.

Feito cerco do local e o jovem foi localizado escondido debaixo de folhas secas, sendo preso em flagrante delito. Foi localizado na cintura do rapaz, um revólver calibre 38, com acabamento inox, de numeração raspada e sem munições, além da quantia de R$ 227,00. Os funcionários do posto reconheceram o jovem como o autor do roubo, bem como a arma apreendida como sendo a usada para o delito.

Ele foi conduzido até esta delegacia de Polícia Civil, juntamente com a arma de fogo e dinheiro recuperado.