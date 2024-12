Preso sobrinho condenado por matar o tio

PINGO-D’ÁGUA – A Polícia Militar realizou a prisão do foragido da justiça, condenado pelo crime de homicídio, ocorrido em 23 de novembro de 2015, na cidade de Pingo D’Água, ocasião que o sobrinho matou o próprio tio.

Conforme a PM, o homem, 32 anos, possui condenação por crime de homicídio consumado Art 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, resultou na condenação 16 anos e seis meses de reclusão.

Além do homicídio, o conduzido possui passagens por crime de tráfico de drogas.

O CRIME

Um desentendimento resultou na morte de Elizeu de Oliveira Alves (foto), 33 anos. O crime aconteceu na noite do 23 de novembro de 2015, na rua Rio Grande do Sul, Bairro São Sebastião, em Pingo-d’Água. O sobrinho da vítima, Emerson de Oliveira Alves, 23 anos, é o autor.

Conforme a PM, no dia do crime, a irmã da vítima e mãe do autor, procurou a Polícia Militar e disse que ouviu dois disparos quando estava dentro de sua casa. Em seguida tomou conhecimento que os tiros acertaram seu irmão Elizeu. Ela chegou a ir ao local do crime e viu Elizeu estirado ao chão, já sem vida.

Uma testemunha contou que viu Emerson chegar acompanhado de mais dois homens. O acusado portava uma arma e aproveitou da distração de Elizeu e efetuou dois disparos, que acertaram a cabeça da vítima.

Essa testemunha contou ainda que o crime foi motivado devido a um desentendimento que Emerson e Elizeu tiveram há uma semana. Segundo a testemunha, ela estava junto de Elizeu e impediram que Emerson atirasse em sua companheira.

Após os trabalhos da Perícia Técnica da Polícia Civil, o corpo de Elizeu foi entregue para o serviço funerário.