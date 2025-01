Preso originário da comarca de Ipanema foge da Penitenciária de Ipaba

Ele infiltrou-se entre apenados escalados para atuar na catástrofe em Ipatinga

DA REDAÇÃO – As forças de segurança estão atentas por causa da fuga do presidiário Júlio Coutinho da Silva, de 25 anos. A fuga foi descoberta na tarde de sexta-feira (17), na Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, em Ipaba. Durante a conferência dos custodiados no Bloco B, um policial identificou a ausência de Júlio Coutinho, cujo nome consta na listagem dos presos na unidade.

Indagados sobre o colega, os demais ocupantes da cela afirmaram que Júlio desceu para trabalhar e não tinha retornado. A diretoria do presídio foi acionada e um novo levantamento confirmou a saída indevida do preso e as forças de segurança foram avisadas da fuga.

Uma fonte ouvida pela reportagem informou que os indícios – ainda em fase de apuração – apontam que Júlio usou nome de outro preso que estava na lista dos nomes escalados para o trabalho de retirada de lama e entulho resultantes da catástrofe climática em Ipatinga e conseguiu escapar, aproveitando-se de alguma falha que ainda está em investigação interna.

Originário da Comarca de Ipanema, o preso já tem histórico de fuga do sistema prisional. Ele cumpria pena e chegou a ser liberado para a condicional. Em março de 2023, entretanto, estourou a tornozeleira eletrônica e passou a ser considerado foragido.

Preso novamente, em setembro de 2023, em Santa Rita de Itueta, Júlio passou a responder por outros crimes depois que fugiu do sistema prisional. A investigação policial aponta que depois do rompimento da tornozeleira eletrônica, o foragido teria participado da execução de dois crimes de homicídio, também ocorridos no mês de março.

As vítimas assassinadas, assim como o suspeito, tinham envolvimento de longa data com o tráfico de drogas, e após um período presos, ambos haviam deixado o sistema penitenciário e estavam na liberdade vigiada. As mortes foram relacionadas a desentendimentos por causa do tráfico de drogas.

Resposta da Sejusp-MG

Procurada, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejup-MG) confirma, por meio de nota, que todas as providências relativas à fuga do detento Júlio Coutinho da Silva, foram tomadas pela direção da Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, em Ipaba.

“A fuga, acontecida na última quarta-feira (15), teria ocorrido quando presos do regime semiaberto, com autorização judicial para trabalho externo, se preparavam para deixar unidade; Júlio, que também é do regime semiaberto, porém não tinha autorização judicial para trabalho externo, misturou-se aos que estavam saindo e conseguiu deixar a penitenciária. As circunstâncias da fuga estão sendo apuradas administrativamente pela direção da unidade prisional e pela Corregedoria da Sejusp. Júlio foi admitido na penitenciária em 12/8/2024 e tem passagens pelo sistema prisional desde 2018. Qualquer informação que possa ajudar nas buscas do foragido pode ser repassada de forma anônima ao Disque Denúncia Unificado 181. O sigilo é absoluto e a ligação é gratuita”, conclui a nota.

Fonte: Diário do Aço