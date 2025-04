Preso mais um suspeito de latrocínio em Divino

DIVINO – A Delegacia de Divino cumpriu nesta quarta-feira (16) mais um mandado de prisão relacionado ao brutal latrocínio ocorrido no Córrego do Cachorro, zona rural de Divino, em 10 de fevereiro de 2025. A ação faz parte da segunda fase da Operação Latro, que busca responsabilizar os envolvidos na morte de Marcelo Furtado de Oliveira, assassinado durante o roubo de sua motocicleta Honda XRE 300.

O investigado, de 22 anos, foi preso na cidade de Miradouro e é apontado como um dos executores do crime. A prisão foi efetuada após intenso trabalho investigativo da equipe da Polícia Civil, que já havia desencadeado a primeira fase da operação em 18 de março, quando cinco suspeitos foram detidos e diversos mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Desde a data do crime, a Polícia Civil de Divino realizou diligências e monitoramentos que permitiram identificar a atuação de um grupo criminoso suspeito de envolvimento em outros delitos recentes na região, incluindo roubos de motocicletas e homicídios. As investigações também resultaram na apreensão da moto de Marcelo e de duas outras motocicletas utilizadas pelos criminosos no deslocamento até o local do latrocínio.

Além dos veículos, aparelhos celulares e roupas que possivelmente foram usadas no dia do crime também foram recolhidos para análise. Segundo a Polícia Civil, os materiais apreendidos têm sido fundamentais para o avanço das investigações.

Com a prisão do rapaz, a corporação afirma estar na reta final do inquérito e pretende, nos próximos dias, concluir o procedimento e encaminhá-lo ao Poder Judiciário. O suspeito encontra-se agora no presídio de Carangola, à disposição da Justiça.