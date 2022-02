Preso jovem suspeito de ser autor de tentativa de homicídio

CARATINGA – A Polícia Militar conseguiu prender na manhã dessa quarta-feira (2), um jovem de 22 anos que tentou um rapaz, 26, na avenida Dário Grossi.

O Centro de Operações da Polícia Militar recebeu informações de que um homem teria dado entrada no hospital Nossa Senhora Auxiliadora, com ferimentos causados por faca. Militares estiveram no hospital e a vítima disse que fez uso de bebida alcoólica durante toda a noite da última terça-feira (1), junto com o suspeito. Na manhã dessa quarta-feira (2), por volta de 7h30, quando a vítima teria deslocado para o seu trabalho, recebeu uma ligação de uma pessoa que ela não quis nos dizer o nome, que lhe falou que o suspeito estaria indo ao local para lhe matar.

A vítima saiu do local correndo, em direção à sua residência, que fica na avenida Dário Grossi, momento em que já deparou com o suspeito na porta da sua casa, que desferiu duas facadas contra ela, que vieram a acertá-la na região lombar.

Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, a vítima contou que após as agressões, saiu correndo pela avenida Dário Grossi, onde conseguiu se esconder no interior da residência de uma testemunha, e que após ela passar para o lado interno da casa, essa pessoa fechou o portão, e impediu que suspeito entrasse e consumasse o crime.

A testemunha prestou socorro à vítima até o hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O rapaz foi medicado e até o final dessa edição se encontrava em observação, sem risco de morte.

Durante rastreamento, o suspeito foi localizado e preso dentro de sua casa, e disse que dispensou a arma do crime, se recusando a dizer o local. Segundo o suspeito, o motivo da confusão foi devido à vítima ter desferido dois tapas em sua face durante a noite anterior.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia de Polícia Civil.