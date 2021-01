Preso jovem acusado de roubar e agredir idoso

CARATINGA – Um idoso, 82 anos, foi roubado e agredido quando usava o banheiro público localizado no calçadão da rua Miguel de Castro, centro. O bandido pegou 150 reais e uma bolsa com os documentos da vítima. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender o autor, 23.

O idoso estava no banheiro público do calçadão, quando foi surpreendido pelo autor que o agarrou pelo pescoço, o asfixiou e o jogou ao chão. O autor pegou a bolsa que continha os documentos da vítima, além de uma quantia aproximada de R$ 150,00. A vítima sofreu lesões no nariz e na boca.

Durante rastreamento o autor foi localizado próximo na rua Amós Batista Carlos, centro. Ele foi preso em flagrante delito, sendo conduzido a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Caratinga. Parte dos objetos roubados (carteira de couro com documentos pessoais) foi abandonada pelo autor na área central e encontrado posteriormente por populares, que imediatamente entregaram os objetos aos militares.