Preso homem por porte ilegal de arma e adulteração veicular

ORIZÂNIA – A Polícia Militar prendeu, na tarde de quarta-feira (2), um homem durante patrulhamento preventivo na zona rural do município, após tentativa de fuga em alta velocidade durante uma abordagem policial. A ação foi desencadeada após diversas denúncias anônimas sobre a presença de indivíduos armados em motocicletas de origem suspeita na região.

Durante a operação, os militares avistaram um motociclista que trafegava sem capacete e transportava uma criança, também sem proteção. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem acelerou a moto em alta velocidade, desobedecendo as ordens de parada. Durante a perseguição, o condutor demonstrou comportamento suspeito, colocando a mão frequentemente na cintura.

Ao ser alcançado, o suspeito tentou resistir à abordagem com empurrões e chutes, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização para contê-lo. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram um revólver calibre .22, carregado com seis munições, além de uma embalagem contendo 10 munições calibre .38. O homem não possuía documentação da arma nem autorização para porte.

A motocicleta utilizada na fuga apresentava numeração de motor e chassi raspados, e a placa, que não correspondia ao veículo, pertencia a um ônibus registrado em outro estado. O homem foi levado ao pronto-socorro local para exames médicos e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Plantão de Muriaé, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, adulteração veicular e resistência à prisão. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado em Divino.