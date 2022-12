Preso homem acusado de furto em oficina mecânica

CARATINGA – Um homem, 36 anos, foi preso na tarde deste domingo (4) acusado de furtar em uma oficina mecânica localizada na Coronel Antônio da Silva, Centro. Segundo o proprietário, 67, foram furtados 40 fios de cobre, quatro alicates, uma furadeira, dois celulares, uma base de liquidificador e uma barra de ferro.

Guarnições estiveram na Rua Coronel Antônio da Silva, em uma oficina mecânica, onde de acordo com a vítima, ela foi informada de que a luz do local estava ligada. A vítima relatou que ao chegar no local, detectou que houve o arrombamento da porta do estabelecimento. Ele ainda entregou para os militares a barra de ferro usada pelo autor para arrombar a porta.

Foram verificadas as câmeras de monitoramento, sendo possível notar que um homem com blusa de frio bege, calça azul e chinelo branco, entrou no corredor que dá acesso ao local, de posse de uma barra de ferro e aproximadamente 50 minutos depois saiu carregando uma sacola, e depois seguiu sentido a Praça da Estação. Com base nas imagens, guarnição policial realizou rastreamento, e localizou o autor nas proximidades da praça Rafael Da Silva Araújo.

Durante vistoria no local, a vítima reconheceu a base de um liquidificador que estava próximo ao autor, como um dos itens furtado em seu estabelecimento. Diante dos fatos, o autor foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil para demais providências.