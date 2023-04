Preso em Ipanema autor de tentativa de feminicídio registrada em Manhuaçu

IPANEMA – Foi preso nesta quinta-feira (6), um indivíduo 33 anos, que é o autor de uma tentativa de feminicídio registrada em Manhuaçu. Ele foi preso em Ipanema.

No início da manhã desta quinta-feira, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma tentativa de feminicídio. Segundo informações, a vítima, funcionária da prefeitura de Manhuaçu, iniciava os trabalhos de limpeza da Viela Esperança (Balaústre), bairro Nossa Senhora Aparecida, quando o autor, que trajava o uniforme da Secretaria de Obras, e que é seu ex-companheiro, chegou por trás da vítima desferindo vários golpes de faca.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Militares. Ela chegou ser atingida no pescoço, barriga e braço, passou por cirurgia e até o final dessa edição, encontrava-se internada na UTI.

O autor fugiu em uma motocicleta, sentido ao centro de Manhuaçu. Imediatamente as equipes da Polícia Militar iniciaram o rastreamento.

Durante as diligências a motocicleta utilizada pelo autor foi localizada estacionada no centro de Manhuaçu e foi apreendida pela PM.

Diversas diligências foram realizadas, como checagem de possíveis locais onde o autor pudesse de esconder. E após o compartilhamento das informações entre as equipes da Polícia Militar, inclusive dos municípios vizinhos a Manhuaçu, e após alguns levantamentos feitos pela inteligência do 11° BPM, o autor foi preso pela PM na cidade de Ipanema e apresentado na Delegacia da Polícia Civil em Caratinga.

Ameaças

A PM ressalta que autor e vítima eram acompanhados pela Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, pois o autor havia ameaçado a vítima em 21/03/23. No dia seguinte a este fato a vítima foi visitada pela equipe PPVD e o caso foi incluído no protocolo de prevenção à violência doméstica e encaminhada à Delegacia de Mulheres – DEAM de Manhuaçu. No mesmo dia foi expedida medida protetiva para a vítima. A equipe de Prevenção à Violência Doméstica ainda notificou o autor sobre a medida protetiva. Fatos muito recentes.

O autor estava ainda cumprindo liberdade provisória e respondia por homicídio de sua ex-companheira, na cidade de Mantena, ocorrido em 2008, antes da Lei que qualificava o fato como feminicídio.

Denúncias

Denúncias sobre violência contra à mulher podem ser realizadas pelos seguintes canais:

190- Emergências

180 – Denúncias de violência doméstica

31 99410-0807 – Chame a Frida (da Delegacia de Mulheres de Manhuaçu)

A Polícia ressalta ainda que a violência contra a mulher deve ser combatida por todos. “Denuncie! Encorajem as mulheres ao menor sinal de violência (psicológica, moral, física, sexual ou patrimonial) a denunciarem seus agressores. Não podemos mais admitir que uma mulher sofra violência por causa do gênero, machismo ou misoginia”.