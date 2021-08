Preso condenado por matar a mulher em 2001

CARATINGA – A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção a Mulher, cumpriu na manhã desta terça-feira (17), um mandado de prisão expedido contra o autor que matou a mulher há 20 anos.

Segundo o delegado Ivan Sales, o crime estava prestes a prescrever, mas a Polícia Civil recebeu uma notícia do disque 100, que é quando crianças e adolescentes são vítimas de crime. “Todas essas notícias aportam na delegacia regional e a gente faz a verificação preliminar para ver se tem fundamento ou não. Chegou essa notícia de que o suspeito estaria fazendo uso de drogas na presença de criança e adolescente”, explicou o delegado.

No bairro Doutor Eduardo foi dado o cumprimento do mandado de prisão e averiguada a notícia crime no sentido de que teriam pessoas utilizando drogas na presença de crianças, a PC constatou a veracidade da notícia, mas esse crime não estava sendo praticado pelo assassino da mulher. “Foi uma prisão muito importante, primeiro por se tratar de um homicídio, e em abril do ano que vem o crime iria prescrever, e graças às diligências dos investigadores foi cumprido o mandando para que o réu, já condenado, cumpra a pena de 14 anos pelo crime bárbaro que praticou em 2001”, conclui o delegado Ivan Sales.