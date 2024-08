Preso com arsenal na rodoviária do RJ, afirma ter saído de Caratinga

A Polícia Militar encontrou um arsenal dentro da bagagem de um passageiro na rodoviária do Rio de Janeiro. Foram encontradas três pistolas, 15 revólveres, sete carregadores e muita munição.

Segundo a PM, os policiais que estavam na rodoviária, desconfiaram do homem, porque os suspeito se afastou rápido demais dos agentes. Após ser abordado, revistado e preso, ele disse que o arsenal saiu de Caratinga.

Ainda de acordo com informações da Polícia Militar do 62º Batalhão em Caratinga, o homem é de Entre Folhas, e tem várias passagens criminais.

A informação que o arsenal teria saído de Caratinga será apurada em investigação pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.