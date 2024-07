Preso autor de homicídio na zona rural de Imbé de Minas

IMBÉ DE MINAS – A Polícia Militar prendeu na manhã desta segunda-feira (29), um indivíduo, 40 anos. Segundo a PM, ele seria o autor de um homicídio ocorrido na última sexta-feira (26) no córrego dos Frias, zona rural de Imbé de Minas. A vítima é um homem, 31.

No dia do crime, a PM foi acionada e a guarnição constatou que a vítima já estava sem sinais vitais, apresentando lesões aparentes causadas por projéteis de arma de fogo. Testemunhas relataram que o homem estava em um bar consumindo bebida alcoólica com o autor do crime, um indivíduo. Após consumirem bebidas alcoólicas juntos, os dois se desentenderam.

Cerca de duas horas após saírem do bar, o autor parou o carro repentinamente nas proximidades da casa onde a vítima estava, desceu do veículo e efetuou diversos disparos em direção à vítima, que caiu ao solo e faleceu no local.

Por volta das 03h50, o veículo usado pelo autor, uma L200 Triton branca, foi localizado abandonado na rodovia de acesso a Imbé de Minas.

Prisão do autor

Após a realização de diligências ininterruptas a Polícia Militar prendeu o autor nesta segunda-feira na área urbana de Imbé de Minas. Foi apreendida também o revólver calibre 38 usado no crime, além de seis munições deflagradas e uma intacta.

Autor preso e encaminhado juntamente com a arma usada no crime para a delegacia de Caratinga.