Preso autor de homicídio na zona rural de Chalé

Jovem ainda incendiou veículo da vítima

CHALÉ – Um jovem, 27 anos, foi preso pela Polícia Miltiar acusado de ser o autor de um homicídio registrado na madrugada de sábado (24) no córrego Água Limpa, zona rural de Chalé. Ele ainda incendiou o carro da vítima Neucy Leite, 55.

A PM foi acionada a comparecer, onde havia sido localizado um corpo. Equipes de Lajinha e Chalé se deslocaram ao local onde constataram que haviam indícios de luta no meio da estrada e o corpo encontrava-se ao lado da via, caído em uma vala. Ainda, cerca de 500 metros do local havia um veículo incendiado. Familiar da vítima Neucy Leite, 55 anos, esteve no local e o reconheceu.

Após diligências, as equipes da PM levantaram a informação que o último local que a vítima foi vista foi em uma festa também na zona rural do município e que a vítima teria saído da festa com o suspeito.

Após levantamento de imagens de câmeras nas proximidades, foi verificado que o veículo da vítima passa pelo local e minutos após o autor retorna sozinho a pé.

Confrontado com as informações de testemunhas e imagens de câmeras, o autor confessou a autoria do homicídio, e disse aos militares que havia entrado em luta corporal com a vítima, após um desentendimento, e teria efetuado um golpe “mata-leão” na vítima, que após cair desacordada, o autor ainda decidiu desferir golpes com uma pedra contra a sua cabeça, jogando-a em seguida em uma vala ao lado da estrada, assumindo a direção do veículo da vítima e ateado fogo nele metros adiante, retornando para casa.

Frente ao exposto, a equipe da PM deu voz de prisão em flagrante ao autor, o conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Manhuaçu.