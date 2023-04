Preso autor de homicídio em Lajinha

Idoso alega legítima defesa

LAJINHA – Um idoso, 64 anos, foi preso pela Polícia Militar. Ele é acusado de ser o autor de um homicídio ocorrido na madrugada deste domingo (16) na travessa Dirceu Lopes da Silva, bairro Vale do Sol, em Lajinha. A vítima é Valdécio Antônio do Carmo, 43 anos.

A Polícia Militar recebeu ligação, através do 190, de um indivíduo alegando ser autor de homicídio. Segundo ele, por volta de 1h, Valdécio adentrou em sua residência e pegou um facão de sua propriedade, que estava em cima da mesa e lhe ameaçou querendo seu dinheiro, momento em que entraram em luta corporal e o invasor caiu em cima do sofá, sendo que para se defender, pegou um machado e desferiu dois golpes, atingindo Valdécio no pescoço e braço. Ele morreu no local.

Os militares foram até o local do crime e acionaram perícia técnica da Polícia Civil e o serviço funerário. Durante diligências, os policiais localizaram e prenderam o autor em um bar, próximo de sua residência.

O autor foi encaminhado à delegacia de Polícia para demais providências.