Preso autor de furto em loja na Catarina Cimini

CARATINGA – No final da manhã desta segunda-feira (17), a Polícia Militar prendeu um indivíduo, 31 anos, por furto em uma loja localizada na avenida Catarina Cimini. Os militares ainda recuperaram o material furtado, no caso, sete camisas.

A PM foi acionada e em contato com a gerente da loja, ela disse que deu por falta de algumas peças de roupas. O local possui câmeras que flagraram toda ação do autor. Segundo a PM, foi possível visualizar nitidamente pelas filmagens que o autor era conhecido da gerente da loja e que ele trabalhava em outra loja na cidade. “Nas filmagens, deu para ver que o autor, aproveitando-se da liberdade, pegou as peças de roupas, retirando os dispositivos antifurto, e colocou tais peças no interior de uma mochila e evadiu sentido ao centro levando consigo os materiais furtados”.

Diante disso, uma guarnição foi até a loja onde o autor trabalha e ao lhe informar o ocorrido, ele confessou a autoria e os policiais até a sua residência, onde entregou parte dos materiais furtados.

Autor foi preso e conduzido até a delegacia de Polícia Civil.