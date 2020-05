Presídio de Caratinga agora é exclusivamente masculino

Nove detentas que se encontravam na unidade foram transferidas para Timóteo

CARATINGA- Conforme apurado pelo DIÁRIO com fontes ligadas ao Governo do Estado, por determinação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, o presídio de Caratinga deixou de ser uma unidade para acautelamento de ambos os sexos. Agora, somente homens poderão ser mantidos na unidade.

As nove detentas que se encontravam no presídio de Caratinga foram transferidas na terça-feira (5), para o presídio de Timóteo, que tornou-se referência para presos do sexo feminino. Outras presas já tinham sido liberadas para cumprir prisão domiciliar, devido à pandemia de covid-19.

A medida visa dar mais dignidade às mulheres que cumprem pena, visto que a unidade local não dispõe de estrutura suficiente para atender as presas. Além disso, reduzir a superlotação carcerária da unidade.