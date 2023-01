Presidiários ameaçam colocar fogo em 20 cidades mineiras: começando por BH

Começamos por BH e vamos queimando de cidade em cidade até chegar em Formiga. E, quando chegarmos lá, vamos acabar com a cidade”. Assim, com uma grave ameaça, criminosos que atearam fogo em um ônibus na madrugada desta terça-feira (17), em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, reivindicaram melhores condições para os detentos da Penitenciária de Formiga, cidade de cerca de 67 mil habitantes na região Centro-Oeste de Minas Gerais. Pelo menos 20 cidades estão no percurso entre BH e Formiga e, portanto, compõem a lista das áreas na mira dos criminosos.

A reportagem de O TEMPO teve acesso nesta manhã ao “recado” deixado pelos dois homens que abordaram o coletivo, por volta de 5h30, na rua Perimetral, no bairro Vista Alegre, próximo ao ponto final do ônibus da linha 1750 (Águia Dourada / Estação Diamante).

No texto, os suspeitos reclamam de maus-tratos nas unidade prisionais do Estado, mas citam, “em especial”, a unidade de Formiga, dizendo que os detentos e suas famílias estão sendo maltratados.

“Nossas familias tão (sic) sendo maltratadas, e nós presos estamos sofrendo uma covardia e vivendo de um jeito desumano, único jeito de chamar a atençar de orgãos maiores foi essa, pois somos trancados aqui em Formiga e esquecem que somos gente”, dizia o bilhete.

Fonte : o tempo