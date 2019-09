Presidente do TRE-MG visitará Caratinga

Programação na terça-feira (17) prevê encontro com juízes e funcionários do cartório, além de reunião com prefeitos e vereadores da região

CARATINGA- Na próxima terça-feira (17), o desembargador Rogério Medeiros, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), visitará Caratinga. A programação na cidade terá início às 14h, com juízes e funcionários na sede dos cartórios eleitorais (Avenida Presidente Tancredo Neves, 135, Centro) com atendimento à imprensa local às 15h.

Às 16h30, o presidente do TRE se reunirá com prefeitos e vereadores da região, no Salão do Júri do Fórum local. No final do dia, fará a palestra “Direito e novas tecnologias”, às 19h30, no Centro Universitário de Caratinga, para estudantes de Direito, Administração e Contabilidade.

Biometria em Caratinga

Caratinga tem duas zonas eleitorais, que compreendem dez municípios e eleitorados superiores a 50 mil cidadãos. Os municípios estão passando pela revisão biométrica em 2019. O prazo para o comparecimento dos eleitores varia entre outubro deste ano e fevereiro de 2020. Confira os dados sobre o eleitorado na tabela abaixo (atualizados em 12/9/2019):

O atendimento é feito na sede do cartório em Caratinga, na avenida Presidente Tancredo Neves, 135, Centro e também na Central de Atendimento ao Eleitor, na Avenida Benedito Valadares, 15, Centro, com oito guichês. Os locais atendem de segunda a sexta-feira, de 12h às 18h, por ordem de chegada ou agendado, e o eleitor que quiser fazer o agendamento pode acessar o site do TRE ou ligar para o Disque-Eleitor (telefone 148).